العراق يعاتب 3 دول عربية على انحيازها للكويت في قضية حدوده المائية

شفق نيوز- بغداد

عاتبت وزارة الخارجية العراقية، مساء الخميس، فلسطين والأردن ومصر، على مواقفها الرسمية المتناغمة مع الكويت، بشأن "إيداع بغداد خارطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة"، من دون تناول حق العراق بهذا الملف.

جاء ذلك، خلال استضافة وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، في ديوان الوزارة، سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق سمر عبد الرحمن، والسفير الأردني ماهر الطراونة، والمصري أحمد سمير حلمي، كل على حدة وفق بيانات وردت لوكالة شفق نيوز.

وأكد بحر العلوم، بشكل واضح وصريح قرار العراق بشأن خارطة مجالاته البحرية، مبيناً أن ذلك يُعد حقاً سيادياً ثابتاً، مع عرض موقف العراق وملاحظاته إزاء ما ورد في البيانات الفلسطينية والأردنية والمصرية، الذي أغفل رأي العراق وموقفه والإجراءات التي اتخذها بالتوافق التام وفق أحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبشفافية كاملة تعكس حرصه على معالجة جميع القضايا ذات الصلة عبر الأطر القانونية والدبلوماسية، بما يصون سيادة العراق ويحفظ حقوقه الوطنية.

وبحسب بحر العلوم، فإن العراق يعرب عن أسفه لصدور مثل هذه البيانات، لما ترتبت عليها من حالة عدم رضا على المستويين الرسمي والشعبي، مشدداً على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع العراق بدولة فلسطين والمملكة الأردنية ومصر.