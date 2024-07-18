العراق يطلق حزمة جديدة من القرارات الداعمة للشباب بينها حملة توعوية من المخدرات

شفق نيوز/ أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، حزمة جديدة من القرارات الداعمة للشباب بينها إطلاق حملة وطنية كبرى توعوية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية تستهدف مليون شخص من هذه الفئة في المجتمع.

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للشباب، جرت خلاله مناقشة الإجراءات التنفيذية للقرارات والتوجيهات التي أقرها المجلس في اجتماعاته السابقة، ونسب إنجازها من قبل الوزارات والجهات المعنية، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وذكر البيان أن الاجتماع شهد المصادقة على ما جاء في محضر لجنة المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية، وتوجيه وزارة المالية، بالتعاون مع دائرة المنظمات غير الحكومية، بإكمال جميع إجراءات منح المبالغ المالية.

وأضاف البيان أن المجلس ناقش مجموعة من المشاريع والبرامج التي تصبّ في تطوير قدرات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، فقد تمت الموافقة على إطلاق المسابقة الوطنية لبحوث الشباب التي تهدف إلى تشجيعهم على البحث العلمي والابتكار، ضمن مجالات محددة يمكن الاستفادة منها لاحقاً، وتستهدف الشباب من سنّ (18) سنة، كما تتيح لهم الفرصة للمنافسة على جوائز قيّمة.

وفي سياق الجهود الحكومية المبذولة لمحاربة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، جرت الموافقة على إطلاق المبادرة الوطنية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي حملة كبرى ينفذها (10) آلاف شاب من سفراء الشباب، والفرق الوطنية للمجلس الأعلى للشباب والمنظمات والفرق التطوعية، وسيتم استهداف مليون شاب، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه، بهدف تشجيع الإبداع والابتكار بين الشباب في مجال الهندسة، تمت الموافقة على إطلاق المسابقة الوطنية لتصاميم الشباب الهندسية، التي ستتيح للمشاركين الفرصة لعرض مهاراتهم في تصميم مشاريع هندسية مبتكرة ومفيدة في مجال الهندسة المعمارية.

ونوه البيان الى موافقة المجلس على قيام وزارة الشباب والرياضة بإطلاق وسام الإبداع للمبدعين الشباب، والموافقة على البرنامج التنفيذي للخطة السنوية لمديريات الشباب والرياضة، ووافق المجلس أيضاً على إطلاق المبادرة الوطنية للتوعية بالضمان الاجتماعي، والمبادرة الوطنية للتوعية بالدفع الإلكتروني.

كما جرت مناقشة مقترحات وزارة الثقافة والسياحة والآثار الداعمة لفئة الشباب، وتمت الموافقة على تثبيت شرط تعيين (2) من خريجي السياحة والآثار، من الحاصلين على شهادة مرشد سياحي من هيئة السياحة عند منح الإجازات أو تجديدها لشركات السفر والسياحة، وفقا للحكومة العراقية.

واختتم البيان أنه، بهدف دعم نتاجات الفنانين الشباب، وتعزيز مواردهم الاقتصادية وتحفيز طاقاتهم الإبداعية، جرت الموافقة على مفاتحة المرافق السياحية في القطاع المختلط أو القطاع الخاص وشركات السفر والسياحة، لغرض اقتناء لوحات فنية من دائرة الفنون العامة التابعة لوزارة الثقافة.