العراق يطلب من أذربيجان اعادة استئناف الرحلات الجوية بين البلدين وفتح قنصلية بأربيل

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، الحكومة الأذربيجانية الى اعادة استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وفتح قنصلية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده حسين مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف الذي يجري زيارة رسمية الى العاصمة بغداد.

وقال وزير الخارجية العراقي خلال المؤتمر، إنه "تمت الاشارة الى مسألة رحلات الطيران بين البلدين سواء كانت من باكو الى مطار بغداد ام من باكو الى مطار اربيل أو من العاصمة الاذرية الى مطار النجف و بالعكس"، مؤكدا "ضرورة اعادة هذه الرحلات الجوية ليكون هناك تفاعل مجتمعي، ويكون هذا التفاعل أساسا لبناء العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بين البلدين".

وأضاف "أكدنا على اهمية تبادل الزمالات الدراسية وارسال الطلاب العراقيين الى اذربيجان وبالعكس".

كما استطرد حسين بالقول، "أكدنا على حل جميع الخلافات والتوترات بين الهند وباكستان بالطرق السلمية"، محذرا أن "الدولتين تمتلكان سلاحا نوويا، وهناك مخاطر جدية في هذا الاطار، ويجب حل هذه المسائل عن طريق الحوار".

وقال : تحدثنا عن التهديدات الموجودة في المنطقة وحل هذه المسائل يجب أن يكون بالحوار".

كما دعا وزير الخارجية العراقي الى "ضرورة فتح القنصلية الاذربيجانية في اربيل"، مردفا بالقول إنه "تم التأكيد على ذلك وفتح هذه القنصلية".

وتابع حسين القول إنه "كانت هناك عناصر نسائية كانت جزءا من تنظيم داعش الارهابي، وهذه العناصر من أذربيجان ومسجونات في العراق، وتحدثنا عن ظروفهن وكيفية اعادتهم الى أذربيجان".

من جهته قال وزير الخارجية الأذربيجاني في المؤتمر ذاته، إن "البلدين كانا ما يدعمنا بعضهما البعض استنادا الى الاعراف الدولية، وستواصل أذربيجان هذا الدعم في اطار الامم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز".

وأكد على تفعيل مجلس الأعمال الاذري العراقي، والتعاون في تنفيذ المشاريع الخدمية والصحية والاقتصادية، مشددا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومضى بايراموف، بالقول "أكدنا على وجوب تحقيق الاستقرار في سوريا، و تطرقنا الى الأوضاع الإنسانية في غزة، و أكدنا على ضرورة حماية المدنيين وأن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار، والسبيل الوحيد لذلك هو تحقيق السلام وحل الدولتين"، مشددا على إيقاف التوترات بين الهند وباكستان.