العراق يطلب من تركيا العودة الى اتفاق 2009 بدخول مواطنيه بدون تأشيرة

شفق نيوز/ طلبت وزارة الخارجية العراقية يوم الثلاثاء من نظيرتها التركية الى العودة الى اتفاق العام 2009 والذي يسمح بدخول مواطني البلدين من دون تأشيرة الدخول "الفيزا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية العراقية فؤاد حسين مع نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو.

وقال حسين خلال المؤتمر "ناقشنا كيفية تطبيق اتفاقية سنجار المبرمة بين اربيل وبغداد والخطوات التي يجب اتخاذها".

واردف بالقول "ناقشنا العودة الى اتفاق 2009 لدخول العراقيين الى تركيا بدون تأشيرة".

واشار الى ان الوضع السوري يؤثر مباشرة على الوضع في العراق، والسياسة العراقية تسعى الى استقرار الاوضاع في سوريا".

من جهته اكد اوغلو خلال المؤتمر ان تهديدات تنظيم داعش وحزب العمال دفعت تركيا الى تعليق العمل بإتفاقية العام 2009 وان الحاجة قد انتفت من إيقاف تلك الاتفاقية بعد زوال تلك التهديدات، مؤكدا ان حزب العمال يهاجم المواطنين العراقيين في اقليم كوردستان.

ويجري وزير الخارجية العراقي زيارة الى تركيا تمهيدا لزيارة رسمية سقوم بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى انقرة يوم غد الخميس.