العراق يطلب من السعودية تبادل المعلومات بشأن المسيّرات: لم نرصد أي مؤشرات

شفق نيوز- بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، عن قلقها إزاء ما تم تداوله بشأن تعرض منشآت في المملكة العربية السعودية لاستهداف بثلاث طائرات مسيرة، مؤكدة رفض العراق لأي تهديد يطال أمن الدول الشقيقة.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجهات المختصة العراقية تلقت معلومات أولية عن تعرض السعودية لاستهداف بثلاث طائرات مسيرة، مشيرة إلى أنها باشرت إجراءات التحقق والتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضافت أن وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية "لم تؤشر أي معلومة" بشأن الطائرات المسيّرة، داعية الجهات المعنية في السعودية إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة للوصول إلى معلومات دقيقة تعزز الأمن والاستقرار في البلدين.

وأكدت الخارجية العراقية تمسك بغداد بموقفها الثابت القائم على احترام أمن وسيادة الدول الشقيقة، ورفض أي أعمال من شأنها تهديد استقرارها أو الإساءة إلى العلاقات الأخوية معها.

وشددت الوزارة على حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور مع السعودية بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء أمس الأحد، اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، متوعدة باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد في الزمان والمكان المناسبين.

واستدعت السعودية سفير العراق في 12 نيسان/ أبريل 2026 للاحتجاج على الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية.

يذكر أن الفصائل المسلحة العراقية كانت قد أعلنت دخول الحرب إلى جانب إيران، منذ بدايتها أواخر شباط/ يناير الماضي.