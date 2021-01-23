العراق يطلب من ادارة بايدن بحث تواجد القوات الامريكية

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، عن عزمه تقديم طلب للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جوزيف بايدن بحث تواجد القوات الأمريكية في العراق.

وقال حسين خلال محاضرة ألقاها في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية ببغداد واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "سنطلب من الإدارة الأميركية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم".

وأضاف، أنه سيطلب أيضاً "بحث الموضوعات الأمنية والعسكرية الخاصة بتواجد القوات الأمريكية في العراق".

وصوت مجلس النواب العراقي، في الخامس من شهر كانون الثاني2020، على قرار يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد.