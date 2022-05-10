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العراق يطالب بمزيد من المساعدات الدولية: نأوي آلاف اللاجئين السوريين

Category: سیاسة

Date: 2022-05-10T07:56:10+0000
العراق يطالب بمزيد من المساعدات الدولية: نأوي آلاف اللاجئين السوريين

شفق نيوز/ طالب وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتوفير المزيد من الدعم والمساعدات الإنسانية إلى اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي العراقية.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل السادس، بشأن مستقبل سوريّا والمنطقة.

وقال حسين في الكلمة التي تابعتها وكالة شفق نيوز، إن العراق يستضيف مايقارب ( 260 ) الف مواطن سوريّ مسجل، فضلاً عن عشرات آلاف من المواطنين السوريين المنتشرين في المدن العراقيَّة من غير المسجلين في سجلات مفوضيَّة الأمم المتحدة للاجئين، ، داعيا المجتمع الدولي إلى المزيد من تكثيف الجهود في مساعدة الحكومة العراقية بهذا الملف.

وأردف بالقول "يتعين على المجتمع الدولي والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبذل مزيدا من الجهود لإنهاء المخاطر التي تشكلها المجاميع الأرهابية على العراق وسوريا و لمنع استمرار الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية.

وقال ايضا "نطالب المجتمع الدولي بحسم مصير اللاجئين المتواجدين في المخيمات، وينبغي لنا أن نجد حلاً لهذه المخيمات".

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