العراق يطلب استضافة مؤتمر طارئ للتعاون الإسلامي حول حادثة حرق القرآن

شفق نيوز/ وجه مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، وزارة الخارجية باستضافة مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول حادثة حرق القرآن الكريم في السويد.

وأدان مجلس الوزراء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "جريمة حرق القرآن الكريم في مملكة السويد"، وعدها "جريمة نكراء واعتداءً سافراً على معتقدات المسلمين وانتهاكاً لحرماتهم"، مشدداً على أن "مفاهيم الحرية، والحقوق الشخصية، وحرية التعبير، يجب أن تحترم المقدسات من دون تجاوز أو إساءة".

وأكد مجلس الوزراء على مضمون رسالة مكتب المرجعية العليا في النجف الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، موجهاً وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الموضوع مع الأمم المتحدة؛ بهدف الوصول إلى التزامات دولية تمنع حصول مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.

كما حث المجلس وزارة الخارجية على التواصل مع دول منظمة التعاون الإسلامي والتأكيد على طلب العراق باستضافة مؤتمر طارئ على مستوى القادة أو الوزراء.