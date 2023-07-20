العراق يقطع علاقاته الدبلوماسية مع السويد وفصيل مسلح يعلن استهداف مصالح ستوكهولم

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الخميس، سحب القائم بأعمالها في ستوكهلوم، و طرد السفيرة السويدية من أراضي البلاد وذلك احتجاجا على السماح بتنظيم تظاهرة تم فيها تمزيق وحرق المصحف للمرة الثانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان اليوم، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.

كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي، وفقا للعوادي.

من جهته طالب فصيل شيعي مسلح يطلق على نفسه "المقاومة الإسلامية اصحاب الكهف"، المقاتلين المنضويين تحت لوائه باستهداف مصالح السويد.

وقال في بيان منسوب لهذا الفصيل: ايها الكهفيون ابحثوا عن كل المصالح السويدية ودمروها.

وأضاف البيان "ايها الكهفيون ابحثوا عن كل سويدي فهو يهودي إسرائيلي ويستخدم غطاء السويد"، مردفا ان "كل ما يجري بتخطيط وادارة البيت اليهودي العالمي".

وتابع الفصيل المسلح في بيانه أن "اليهود اعدائنا فابحثوا عنهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم".

تتمة..