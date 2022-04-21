العراق يطالب دول الجوار بالابتعاد عن إجراءات تؤثر على العلاقات الثنائية

شفق نيوز / طالب وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، دول الجوار باحترام مبادئ حسن الجوار، والابتعاد عن الإجراءات التي من الممكن أنَّ تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائيَّة.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، السفير البلجيكي المعتمد لدى العراق، فيليب فاندين بولك، والمُقيم في عمان، مساء اليوم في مقر الوزارة ببغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء "سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة وأهميَّة تعزيزها تكريساً لآفاق التعاون المُستقبليّة، وأكَّدا أهميَّة إقامة تمثيل دبلوماسيّ لبلجيكا في بغداد، وقيامها بدور أكبر في عمليّة إعادة بناء العراق، فضلاً عن بحث آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ومساعيّ الوساطة من قبل الدول العربيَّة، وأهميَّة إيجاد حل سلميّ للأزمة والإسراع في وقف إطلاق النار.

ودعا حسين، بحسب البيان، دول الجوار إلى "احترام مبادئ حسن الجوار والابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائيَّة الوديَّة"، مؤكداً أنَّ "العراق يلتزم بعلاقات جيدة مع الدول الجوار".

من جانبه، قدم السفير البلجيكيّ شكر وامتنان بلاده لمُساعدة العراق في عمليّة "إعادة (10) أطفال و(6) من زوجات عناصر داعش، ممن يحملون الجنسيّة البلجيكيَّة من الأراضيّ السوريَّة".

وأكد فاندين بولك دعم بلاده لـ"دور العراق للوساطة بين دول المنطقة، ودوره في تخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة"، مشيداً في الوقت نفسه بـ"النتائج التي حققها مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في الصيف الماضيّ، ورحب باستمرار عقد جولات أخرى من المؤتمر" .