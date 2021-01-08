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العراق يصدر موقفا رسميا من عودة العلاقات بين السعودية وقطر

Category: سیاسة

Date: 2021-01-08T07:37:01+0000
العراق يصدر موقفا رسميا من عودة العلاقات بين السعودية وقطر

شفق نيوز/ رحبت الحكومة العراقية وعلى لسان وزارة خارجيتها يوم الجمعة بعودةِ العلاقات بين السعوديّة ودولة قطر إلى إطارها الطبيعي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نثّمنُ عالياً جهود دولة الكويت ومساعيها في هذا الإطار والتي أفضت إلى مصالحةٍ شاملة بين الجانبين".

وأعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي عقب قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي افتتحت الثلاثاء في مدينة العلا السعودية بمشاركة أمير دولة قطر، عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وكانت الدول الأربع اتخذت إجراءات لمقاطعة قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها، ما تسبب بفصل أفراد عائلات من جنسيات مختلطة عن بعضهم.

فعقب إغلاق السعودية مجالها الجوي، اضطرت الطائرات القطرية للتحليق فوق إيران، غريمة الرياض وواشنطن التقليدية، ودفع رسوم باهظة لطهران لذلك، (أكثر من مئة مليون دولار سنويا، وفق صحيفة نيويورك تايمز).

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