العراق يصدر جوازات مؤقتة لرعاياه في ليتوانيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، اصدار جوازات مؤقتة للرعايا من المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية من ليتوانيا.

وقال المتحدث بإسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وفداً دبلوماسياً قنصلياً وصل الى ليتوانيا لتقديم الدعم وتيسير عودة العراقيين من العالقين.

وأشار الصحاف إلى أن الوفد بدأ، اليوم، عمله إذ التقى مع مسؤول التحقيقات في مركز المهاجرين الاجانب في مخيم طالبي اللجوء بمنطقة ببرادا (pabrade) الحدودية توماس سيبوفلسكي والمستشار في قسم التعاون الدولي لحرس الحدود مينداكوس لاديكا.

وبين أنه جرى الحديث بين الجانبين عن أعداد العراقيين في هذا المركز البالغ عددهم (275) بضمنهم 14 عائلة، موضحاً أنه بعد اللقاء تم إصدار جوازات مؤقتة لمجموعة من العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية في هذا المركز وتم الاطلاع على ظروفهم المعيشية ومايحتاجونه واولوية الحالات الإنسانية للأخرين.

وحددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق، في وقت سابق، عدد العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا، بثلاثة آلاف شخص من 37 جنسية مختلفة، اكثر من 1500 منهم عراقيون.

وأظهرت مقاطع فيديو لاجئين، من بينهم عراقيون، يحاولون العبور من حدود بيلاروسيا إلى دول الاتحاد الاوروبي مع رفض استقبالهم، ما اثار ضجة كبيرة خصوصا بعد مشاهد "حرق الملابس" طلبا للدفء.