العراق يشيد باستضافة السعودية مباحثات أمريكية- روسية: تحرك مهم للسلام الدولي

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، عن ترحيب بغداد باستضافة المملكة العربية السعودية للمباحثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، مشدّدة على أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا لتعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بدورها الفاعل في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات الدولية، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة.

كما شدّدت الخارجية العراقية على أهمية هذه المباحثات في تعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وكان مسؤولون أميركيون وروس كبار بينهم وزيرا خارجية البلدين الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف بدأوا محادثات صباح الثلاثاء في الرياض تهدف إلى إصلاح العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو، والتباحث بشأن أوكرانيا، تمهيدا لقمة محتملة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في المملكة الخليجية.

وتأتي هذه الاجتماعات التي حضرها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومساعد العيبان مستشار الأمن الوطني، في إطار سعي المملكة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وروسيا، وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.

ولم يحضر أي مسؤول أوكراني الاجتماع.