العراق يشكل لجنة تحقيقية بالدبلوماسي "أبو الدشداشة" ويعيده الى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2020-10-12T14:02:36+0000

شفق نيوز/ أمر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيقية لدراسة قضية سفير العراق لدى جمهورية موريتانيا.

وقال مصدر مطلع في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن "حسين وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي للقائم بالأعمال العراقي في موريتانيا حميد القدو"، مشيرا الى التوجه "باعادته الى مركز الوزارة في بغداد، ومن المؤمل تغييره فور وصوله الى بغداد خلال اليومين المقبلين".

واضاف، ان "قضية القائم بالأعمال العراقي في موريتانيا، دفعت وزير الخارجية فؤاد حسين الى تشكيل لجنة داخل الوزارة، لغرض مراجعة جميع القائمين بالاعمال العراقيين في عدد من الدول، خصوصاً الدول، الفقيرة، التي لا يتم تسليط الاضواء عليها".

وكان القائم بالاعمال العراقي في موريتانيا، حميد القدو، قد ظهر وهو يرتدي "الدشداشة" في صالة الفندق بنواكشوط عاصمة موريتانيا، مع مطربة موريتانية، وهما يؤديان اغنية "زيديني عشقا” للفنان كاظم الساهر ، كما انتشرت له صور متنوعة وهو يرتدي الملابس المحلية؛ فيما عد البعض التصرف مستهجنا كونه لاينسجم مع صفة السفير والاعراف الدبلوماسية بحسب قولهم.

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