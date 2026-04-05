العراق يشكر إيران على السماح بمرور ناقلات النفط عبر هرمز

أعرب العراق، يوم الأحد، عن شكره لإيران على السماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، مؤكداً أهمية استمرار التعاون لضمان انسيابية الصادرات النفطية في ظل التوترات الإقليمية.

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل، اليوم، السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، حيث "أعرب عن شكره للسماح بمرور ناقلات تحمل النفط العراقي عبر مضيق هرمز"، مشيراً إلى أهمية استمرار هذا التعاون في المستقبل القريب.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين لضمان تنفيذ هذا الالتزام بما يخدم المصالح المتبادلة، كما استعرض السفير الإيراني موقف بلاده من التطورات المرتبطة بالحرب، وتناول الجانبان الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها.

وأكد حسين "سياسة العراق الثابتة القائمة على نبذ الحرب وضرورة إنهائها"، مشدداً على أهمية حل النزاعات عبر الحوار والمفاوضات السلمية، واعتماد نهج قائم على الحوار المفتوح بما يعزز فرص التعاون والاستقرار في المنطقة.

وكان المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني إبراهيم ذو الفقاري أعلن، يوم أمس السبت، استثناء العراق من القيود المفروضة في مضيق هرمز، مؤكداً أن الإجراءات "لا تشمل إلا الدول المعادية"، ومشيراً إلى أن بلاده "تكن احتراماً بالغاً للسيادة العراقية".

وأغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، رداً على الضربات الأميركية الإسرائيلية، ما أثار مخاوف من اتساع المواجهة وارتفاع أسعار الطاقة، وسط تهديدات أميركية باستخدام القوة لإعادة فتحه.

ويعد العراق من أكثر المتضررين من إغلاق المضيق، إذ تراجع إنتاجه النفطي من نحو 3.5 ملايين برميل يومياً إلى قرابة 1.3 مليون برميل يومياً، فيما انخفضت الصادرات إلى نحو 800 ألف برميل يومياً نتيجة تعطل حركة الشحن عبر المضيق.