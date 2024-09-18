العراق يشدد الإجراءات الوقائية على السلع المستوردة وبالأخص الأجهزة الإلكترونية

شفق نيوز/ قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، تشديد الإجراءات الوقائية في المنافذ الحدودية على السلع المستوردة وبالأخص الأجهزة الإلكترونية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوصيات بشأنها.

وناقش الاجتماع توحيد قرارات مجلس الوزراء بما يخص تسليم مخلفات المعادن الملونة الى هيئة التصنيع الحربي ووزارة الصناعة والمعادن.

ووافق المجلس على منح المخصصات الوقتية المقطوعة إلى العاملين في مكافحة المخدرات في المناطق الجنوبية.

واستمع المجلس إلى إيجاز مفصل بشأن تطورات الأحداث في الجمهورية اللبنانية، وأكد على الاستمرار في إرسال المساعدات الطبية والإنسانية لإسعاف المصابين.

وشدد المجلس على المنافذ الحدودية باتخاذ الإجراءات الضرورية والوقائية لتجنب أي حالة اختراق محتملة، وكذلك شدد على التدقيق الأمني على المستوردات، وبشكل مكثف قبل التعاقد عليها والتعامل مع الشركات الرصينة قبل عملية الاستيراد في ما يخص الأجهزة الإلكترونية.