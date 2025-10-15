العراق يشارك بمنتدى حوارات البحر المُتوسِّط في ايطاليا

شفق نيوز - بغداد

وصل نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّةِ، فؤاد حسين، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة نابولي الإيطاليّة، للمُشاركة "في الجزء رفيع المُستوى" من منتدى حوارات البحر المتوسّط، الذي تُعقَد أعمالُه للفترة من 15 إلى 17 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن حسين "يشارك خلال المنتدى في عدد من جلسات الحوار التي تتناولُ أبرزَ القضايا الإقليميّة والدوليّة ذاتِ الاهتمامِ المُشترك، إلى جانبِ نظرائه من وزراءِ الخارجيّة وصنّاع القرار والخبراء".

وفي هذا الصدد، من المُؤمَّلِ أن يُجري الوزير حسين سلسلةً من اللقاءاتِ الثنائيّة مع عددٍ من المسؤولين رفيعي المستوى، لبحثِ سُبُلِ تعزيزِ التعاون الثنائي وتبادُلِ وجهاتِ النظر بشأنِ التطوّراتِ الراهنة في المنطقة والعالم، بحسب البيان.

يذكر أن الحوار المتوسطي تم الاعلان عنه ما بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وسبع دول ليست عضوًا في الحلف في العام 1994 بهدف تأسيس علاقات جيدة وتفاهمات ثنائية أفضل عبر دول البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الترويج للأمن والاستقرار الإقليمي.

وقد أعلنت دول الحلف خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في شهر ديسمبر 2003 عن عزمها تنمية إطار للحوار المتوسطي أكثر طموحا وتوسعا.

والدول السبع المنظمة التي لا تملك عضوية في "الناتو" والمشاركة في الحوار المتوسطي هي كل من: مصر، وإسرائيل، موريتانيا، والمغرب، وتونس، والأردن، والجزائر.