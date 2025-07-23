العراق يشارك في "مباحثات رباعية" مع أمريكا وتركيا بشأن العقوبات على سوريا

شفق نيوز- أنقرة

كشفت وكالة "يني شفق" التركية، يوم الأربعاء، عن مشاركة وفد عراقي يضم مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية في مباحثات تجريها وزارة الخزانة الأمريكية في أنقرة وإسطنبول مع نظرائهم من تركيا وسوريا، لبحث رفع العقوبات المفروضة سابقًا على سوريا وتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووصل وفد الخزانة الأمريكية، برئاسة آنا موريس، القائمة بأعمال مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، إلى العاصمة التركية أنقرة يوم الأحد الماضي، بحسب بيان صادر عن القنصلية الأمريكية في إسطنبول، ونقلته الوكالة التركية.

وأوضح البيان أن "الوفد الأمريكي يجري اجتماعات مع مسؤولين وممثلين عن المؤسسات المالية من الدول الثلاث، على خلفية القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 30 يونيو/ حزيران الماضي، بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا".

وكان البيت الأبيض قد ذكر حينها أن "الرئيس ترامب وقّع أمراً تاريخياً يهدف إلى دعم مسار الاستقرار والسلام في سوريا، عبر إنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد".

كما أكد البيان "استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لدعم الإدارة السورية الجديدة في تعزيز قدراتها على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الشركاء في العراق وتركيا".