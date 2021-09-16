العراق يطرح شأنه السياسي والامني في إجتماعٍ لمجلس التعاون الخليجيّ

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، وصول وزيرها فؤاد حسين الى العاصمة السعودية الرياض للمُشارَكة في إجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "بدعوة من الأمينِ العام لمجلس التعاون الخليجي، وصلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إلى المملكة العربيّة السعوديّة؛ للمُشارَكة في اجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ".

وأضاف أنه "من المُؤمَّل أن يـُناقِش الوزراء خلال الاجتماع العديد من القضايّا التي تعنى بالمنطقة وعلاقات الدول المحيطة فيها خارج المجلس، إضافةً إلى بحث قضايا إقليميّة، ودوليّة".

وبحسب البيان، سيلقي الوزير العراقي الضوء على الأبعاد المستقبليّة لمُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وإنعكاس كلِّ ذلك على العلاقات الخارجيَّة والوضع السياسيّ والأمنيّ في العراق، مُضافاً إلى الانتخابات المُبكرة وأهميتها للعراق والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن المباحثات بين بين الوزير والأطراف العربيّة المُشاركة في الإجتماع ستركِّز على العلاقات الاقتصاديّة، والتجاريّة ودور الشركات الخليجيّة في الاستثمار في القطاعات المُختلفة في العراق، كما سيبحث الوزير مُوضوعة الربط مع الشبكة الكهربائيّة الخليجيّة وتزويد العراق من خلالها بالطاقة.

هذا وسيلتقي الوزير، وفق ماذكره بيان الخارجية، بالعديد من وزراء الدول الخليجيّة في مُباحثات ثنائيَّة للتباحث حول العلاقات بين العراق والدول المعنية.

يشار إلى أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف الذي شارك في قمة بغداد التي هقدت نهاية آب المنصرم، أكد في تصريح له من العاصمة العراقية، على العلاقة الاستراتيجية بين العراق ومجلس التعاون .