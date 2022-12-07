العراق يشارك في القمة العربية الصينية بالسعودية

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيشارك في القمة العربية الصينية التي ستنعقد في السعودية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني سيتوجه يوم الجمعة المقبل الى المملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في القمة العربية الصينية، كما سيعقد عدة اجتماعات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، إضافة الى عدد من القادة المشاركين في القمة".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، أن "الرئيس الصيني شي جينبينغ وصل الى المملكة في زيارة رسمية تمتد من يوم 7-9 من الشهر الجاري، للمشاركة في ثلاث قمم احداها قمة صينية – سعودية برئاسة الرئيس الصيني وملك السعودية محمد بن سلمان ومشاركة ولي العهد محمد بن سلمان".

وأضافت أن "القمتين اللتين سيحضرهما الرئيس الصيني هما قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية".