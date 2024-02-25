الرئيس العراقي يدعو لتنسيق بين الدول المصدرة للغاز في مجال الاستكشاف والاستخراج

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأحد، إلى ضرورة التنسيق بين الدول المصدرة للغاز في مجال استكشاف واستخراج هذه المادة خاصة بعد الدعوات التي انطلقت مؤخرا للاستغناء عن النفط.

جاء ذلك خلال تسلمه دعوة خطيّة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المزمع انعقادها في الجزائر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقالت الرئاسة في بيان، أن رشيد التقى ، مبعوث الرئيس الجزائري وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.

وفي مُستهل اللقاء، نقل الوزير محمد عرقاب تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد الذي رحب بالوزير محمّلاً إياه تحياته إلى الرئيس تبون، ومعربا عن تقديره وامتنانه للدعوة الكريمة.

وأكد رئيس الجمهورية أهمية تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين وتطوير سبل التعاون المشترك خاصة في مجال الغاز الطبيعي، وضرورة التنسيق والتشاور بشأن القضايا التي تهم الشعبين العراقي والجزائري وبما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار رشيد إلى ضرورة التنسيق في مجال اكتشاف واستخراج الغاز الطبيعي الذي أصبح له أهمية بعد الدعوات للاستغناء عن النفط، مؤكدا ضرورة إنشاء تعاون بين الدول المصدرة للغاز من أجل السيطرة على كميات الإنتاج وتنظيمها.

بدوره، أكد الوزير الجزائري وقوف بلاده إلى جانب العراق في مواجهة التحديات وجهوده في ترسيخ الأمن والاستقرار. كما أشاد بمواقف العراق الرامية إلى استقرار الأسواق العالمية للنفط وذلك من خلال دوره داخل منظمة أوبك.