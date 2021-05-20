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العراق يسمح للمئات من مواطنيه بعبور الحدود للوصول إلى فلسطين.. فيديو

Category: سیاسة

Date: 2021-05-20T18:30:04+0000
العراق يسمح للمئات من مواطنيه بعبور الحدود للوصول إلى فلسطين.. فيديو

شفق نيوز / سمح الجانب العراقي، يوم الخميس، للمئات من مواطنيه المتوجهين إلى فلسطين من عبور الحدود المشتركة مع الأردن.

وقال مسؤول حملة المتوجهين لفلسطين في ذي قار، عباس عطية، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الجانب العراقي وافق بصعوبة على عبور الحدود المشتركة مع الأردن"، مشيرا إلى أن "السلطات العراقية لم توافق من الأساس على الذهاب".

وأضاف عطية، أنهم الآن "في الجانب الأردني، وبانتظار استحصال الموافقات على الدخول".

وكان عطية، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، وصول الحملة إلى محافظة الأنبار في طريقها إلى الأردن مباشرة ثم الحدود الإسرائيلية - الفلسطينية.

وتولت قوات الأمن العراقية، التابعة لقيادة عمليات الأنبار، مسؤولية حماية القافلة داخل المحافظة، وفقا لمسؤول الحملة.

ويبلغ عدد العراقيين الملتحقين بالذهاب إلى فلسطين في العجلات الكبيرة، قرابة 500 شخص تقلهم (10 منشآت)، دون العجلات الصالون الصغيرة.

وهذه أول قافلة "احتجاجية" عراقية لـ"مساندة" الشعب الفلسطيني في حربه مع إسرائيل.

وستحاول القافلة الوصول إلى الحدود الإسرائيلية، للاحتجاج هناك وإيصال رسالة مفادها بأن على إسرائيل إخلاء المسجد الأقصى وإعادته لأهله، وفي حال تعنتها- إسرائيل- عن ذلك سيكون الأمر "مواجهة رجل لرجل"، على حد تعبير مسؤول الحملة.

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