سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يسلم العشرات من أطفال "داعش" إلى أذربيجان

Category: سیاسة

Date: 2021-10-27T12:04:58+0000
العراق يسلم العشرات من أطفال "داعش" إلى أذربيجان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاربعاء،  عن تسليم العشرات من أطفال عوائل تنظيم "داعش" إلى سفارة أذربيجان في بغداد.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف، في بيان، ودر إلى وكالة شفق نيوز، إن وزارة الخارجيَّة وبالتنسيق مع وزارة العدل العراقيَّة وسفارة جمهوريَّة أذربيجان في بغداد، سلّمت 38  من أطفال تنظيم داعش الإرهابيّ لإرجاعهم إلى وطنهم.

وبين الصحاف أن الاطفال كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل المحاكم العراقيَّة المُختصة؛ لانتمائهنّ إلى تنظيم داعش الإرهابيّ.

related

العراق يتحدث عن إمكانية لإعادة فتح السفارة في ليبيا

Date: 2021-02-09 08:27:58
العراق يتحدث عن إمكانية لإعادة فتح السفارة في ليبيا

مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات منها تخص محكومين وتأشيرة الدخول لسوريا

Date: 2019-12-11 15:43:50
مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات منها تخص محكومين وتأشيرة الدخول لسوريا

الخارجية تعليقا على مؤتمر بغداد: العراق يؤسس لمسارات استراتيجية

Date: 2021-08-28 14:06:20
الخارجية تعليقا على مؤتمر بغداد: العراق يؤسس لمسارات استراتيجية

العراق يتعهد لايران بمحاسبة المتسببين بحرق القنصلية في النجف

Date: 2019-11-28 17:05:50
العراق يتعهد لايران بمحاسبة المتسببين بحرق القنصلية في النجف

العراق يعلن تأمين زيارة البابا ارضاً وجواً.. "الحبر الأعظم: اتطلع للقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا

Date: 2021-03-04 12:41:29
العراق يعلن تأمين زيارة البابا ارضاً وجواً.. "الحبر الأعظم: اتطلع للقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا

بغداد تطمئن طهران على صحة السجناء الايرانيين

Date: 2020-08-10 13:48:25
بغداد تطمئن طهران على صحة السجناء الايرانيين

العراق يرسل وفداً قنصليّاً إلى حدود ليتوانيا وبيلاروسيا لمنح مواطنيه جوازات عبور

Date: 2021-09-27 09:20:04
العراق يرسل وفداً قنصليّاً إلى حدود ليتوانيا وبيلاروسيا لمنح مواطنيه جوازات عبور

ايران: العراق اعتذر لنا على احداث النجف

Date: 2019-11-28 17:51:27
ايران: العراق اعتذر لنا على احداث النجف