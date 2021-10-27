العراق يسلم العشرات من أطفال "داعش" إلى أذربيجان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاربعاء، عن تسليم العشرات من أطفال عوائل تنظيم "داعش" إلى سفارة أذربيجان في بغداد.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف، في بيان، ودر إلى وكالة شفق نيوز، إن وزارة الخارجيَّة وبالتنسيق مع وزارة العدل العراقيَّة وسفارة جمهوريَّة أذربيجان في بغداد، سلّمت 38 من أطفال تنظيم داعش الإرهابيّ لإرجاعهم إلى وطنهم.

وبين الصحاف أن الاطفال كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل المحاكم العراقيَّة المُختصة؛ لانتمائهنّ إلى تنظيم داعش الإرهابيّ.