العراق يسعى لإيجاد سوق نفطية في باكستان ورفع تأشيرة الدخول بين البلدين

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم السبت عن بلاده تسعى إلى إيجاد سوق نفطية في باكستان ورفع تأشيرة الدخول بين البلدين لتعزيز السياحة الدينية.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي: ناقشنا في اجتماعنا اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تتعلق بكيفية توثيقها.

وأضاف: ناقشنا كيفية بناء العلاقات النفطية بين العراق وباكستان ومسألة تصدير النفط العراقي الى سوق الباكستاني وكيفية تشجيع العلاقات الاجتماعية والسياحية الدينية وفي هذا المجال تطرقنا سمات الدخول والتعاون في رفع سمات الدخول بين البلدين لتشجيع السياحة الدينية الباكستانية للعراق.

وقال أيضا: ناقشنا كيفية ايصال العراقيين الى باكستان وبالعكس عن طريق عن طريق الخطوط الجوية العراقية والباكستانية.

وتابع قائلا: ناقشنا الاوضاع في افغانستان فإن الكثير من القادة الارهابيين في العراق كان لهم دورات تدريبية في افغانسان وتبنوا نفس العقيدة في العراق، مشددا على أن محاربة الإرهاب جزء من السياسة التي نتبعها في بلدنا والبلدان الأخرى.

من جهته قال قريشي خلال المؤتمر: باكستان دولة مهمة وقوية لمساعدة ومساندة العراق ونحن نقيم التضحيات التي قدمها العراق في مواجهة الإرهاب، مردفا إن: هناك تعاون مشترك بين العراق وباكستان ضد الإرهاب.