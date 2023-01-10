العراق يُسجل رقماً قياسياً بعدد حائزي جواز السفر الدبلوماسي

شفق نيوز/ عدّت عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد، يوم الثلاثاء، أن أعداد حائزي جواز السفر الدبلوماسي في العراق تفوق حاملي هذه الفئة من الجوازات في دول العالم بأسرها.

وقالت عبد الواحد في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "وزارة الخارجية ردت رسمياً على كتابنا بخصوص الجوازات".

وأضافت أن "مجموع الدبلوماسيين في جميع دول كوكب الأرض لا يبلغ (18,881)، وهذا هو عدد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة الممنوحة من قبل وزارة الخارجية خلال أربع سنوات منذ العام 2019".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت نهاية العام الماضي تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة السفيرة صفية السهيل، لتدقيق الجوازات الدبلوماسية.

ويأتي ذلك، على خلفية إثارة وزارة الداخلية العراقية، جدلاً واسعاً مع إعلانها عن إصدار أكثر من 4000 جواز سفر دبلوماسي خلال عامٍ واحد، وهو ما اعتبر باباً جديداً للفساد في البلاد.

وبالتزامن مع ذلك، ذكرت عضو مجلس النواب العراقي ورئيسة حراك "جيل جديد" المدني سروة عبد الواحد في حينها حصول عارضات أزياء ومشاهير في تطبيق "تيك توك" على جواز سفر دبلوماسي، فيما أشارت إلى مخاطبة وزارة الخارجية لتوضيح آلية منح تلك الجوازات.

وينص القانون العراقي على منح الجواز الدبلوماسي إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وأعضاء مجلس النواب إضافةً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كوردستان ومجلس وزراء الإقليم، إضافة إلى أصحاب الدرجات الخاصة العاملين في الدولة، مع وجود استثناءات يقرها حصراً وزير الخارجية أو رئيس الوزراء.