العراق يستنكر القصف الإسرائيلي لقطر: عمل جبان وانتهاك للسيادة

شفق نيوز- بغداد

استنكرت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في دولة قطر، واصفة إياه بأنه "عمل جبان وانتهاك للسيادة".

وعبرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين "لاعتداء الكيان الإسرائيلي باستهداف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وتعده عملاً جباناً يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأراضي دولة قطر الشقيقة، ويشكل تهديداً لأمنها واستقرارها".

وأكدت الوزارة أن "هذا الاعتداء يأتي في سياق استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يعرض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لمزيد من التوتر والتصعيد".

وجددت موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب حكومة وشعب دولة قطر الشقيقة، ودعمها الكامل في مواجهة أي اعتداءات تمس سيادتها أو تهدد أمنها الوطني.

وشددت الخارجية العراقية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات العدوانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، توجيه ضربات جوية على قطر، استهدفت مقر قيادة حركة "حماس"، في العاصمة الدوحة.

ووفق بيان للجيش، فإن "سلاح الجو هاجم بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس في الدوحة"، لافتاً إلى أن قادة "حماس" الذين تم استهدافهم "قادوا انشطة الحركة على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".