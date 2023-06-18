العراق يستعيد قطعة اثرية من إيطاليا .. صور

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الأحد، استعادة قطعة اثرية عراقية من إيطاليا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الثقافة والسياحة والاثار أحمد فكاك البدراني اليوم في بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وشكر الرئيس العراقي خلال المؤتمر تعاون ايطالية على تسليم هذه القطعة لها خلال زيارته لتلك البلاد، معربا عن أمله بأن تتمكن السلطات العراقية من استعادة جميع القطع الأثرية المسروقة والمفقودة، وأن يتم ايلاها اهتماماً جيداً.

بدوره قال وزير الثقافة العراقي خلال المؤتمر، إن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها استعادة آثار عراقية، وسابقا تسلمنا قطعا من الولايات المتحدة الامريكية ولبنان ومصر وهذه المرة من ايطاليا.

وأوضح أن هذه القطعة الأثرية المهمة تعود للحضارة الآشورية في شمال العراق، مؤكدا أن هذه القطعة اصلية، ومكتوب عليها بالخط المسماري.

وكان رئيس الجمهورية قد زار الأسبوع الماضي متحف القرون الوسطى المدني في مدينة بولونيا في إيطاليا، يرافقه وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، و وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو وعدد من المستشارين والمسؤولين.

وجرى خلال الزيارة تسلم قطعة أثرية عراقية تعود إلى الحضارة الآشورية حيث الرئيس ووزير الثقافة الحكومة الإيطالية على ذلك، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة العراقية.

وأكد رئيس الجمهورية أن العراق يُثمن جهود إيطاليا لاستعادة الآثار العراقية إلى جانب مساهمتها في عمليات التنقيب عن الآثار بالتنسيق مع الجهات الرسمية العراقية المُختصة.

من جهته بيّن وزير الثقافة خلال تلك الزيارة الجهود المبذولة في استعادة الآثار العراقية، مشيرا بهذا الصدد إلى استعادة (17) ألف قطعة من الولايات المتحدة وما يقارب من (6) آلاف قطعة أثرية من المملكة المتحدة، و(2500) من لبنان وبعض المسكوكات من مصر.

ومنذ 2008 أعادت الولايات المتحدة أكثر من 1200 قطعة إلى العراق الذي تعرضت ممتلكاته الثقافية ومتاحفه إلى النهب بعد عام 2003.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في شهر أيار الماضي، استعادة (6000) آلاف قطعة أثرية كانت معارة للمملكة المتحدة في العام 1923 ولمدة (100) عام لأغراض الدراسة والبحث.

وتضرر التراث العراقي بالفعل جراء غياب القانون وعمليات السلب التي أعقبت ذلك، ليزداد الوضع سوءا بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من الأراضي العراقية في عام 2014، بما في ذلك مواقع أثرية.

وقال مسؤولون عراقيون وغربيون في حينه إن قطعا أثرية عراقية تعرض في السوق السوداء وإن مسلحي داعش يستعينون بوسطاء لبيع كنوز لا تقدر بثمن بعد اجتياحهم شمال البلاد.

واكتسب المسلحون قدرا من الخبرة في تجارة الآثار بعد سيطرتهم على مساحات واسعة في سوريا وحين سيطروا على مدينة الموصل في شمال العراق، حيث وضعوا أيديهم على نحو ألفي موقع أثري.

وحضارة بلاد الرافدين من أقدم الحضارات وجعلها موقعها بين نهري دجلة والفرات من أغنى مراكز الزراعة والتجارة ونقطة التقاء للحضارات.

وكانت نينوى وبابل، التي اشتهرت حدائقها المعلقة كواحدة من عجائب الدنيا السبع قديما، موطنا للحضارة السومرية، التي منحت للعالم، الخط المسماري أول أشكال الكتابة الغربية قبل الميلاد بنحو 3100 عام.