العراق يستعيد "قطعتين اثريتين" من أمريكا يصل عمر أحدها إلى 4000 عام

شفق نيوز/ تسلمت القنصلية العامة لجُمهوريّة العراق في لوس أنجلس الأمريكية، يوم الجمعة، قطعتين اثريتين من العهد السومري والبابلي يصل عمر أحدها إلى 4000 سنة .

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إحدى القطع عبارة عن جزء من لوح مسماري، يعود إلى آلاف السنين ومن المحتمل إن نقله إلى خارج العراق قد تم أثناء عمليات النهب التي تعرض لها البلد في القرن العشرين".

وأوضحت "أما القطعة الثانية فهي عبارة عن منشور من المحتمل أن تكون نشأته في العصر البابلي للفترة من 2000 – 1600 قبل الميلاد، والنص المنقوش قد استخدم في المدارس البابلية القديمة لتعليم الأطفال كيفية الكتابة، وهناك لوحين فقط منشورين معروفين بالنص المكتوب".

وقدم القنصل العام في لوس أنجلوس سلوان سنجاري وفقا للبيان "الشكر والتقدير للجُهُود المبذولة والتنسيق العالي مع مديرية تحقيقات الأمن الداخليّ لغرض إعادة القطعتين".

وأضاف، أن "هذا الجُهُد يسلط الضوء على التعاون الكبير بين السلطات العراقيَّة والأمريكيَّة، وأن هذا المُستوى من التعاون من شأنه إن يعزز علاقة الصداقة المنضوية تحت إتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين كما أنه يعزز إجراءاتنا المُشترَكة والمستمرة في القضاء على الإرهاب والأعمال غير المشروعة".