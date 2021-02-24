العراق يستعرض "أسلحته" لإعادة ترسيم الحدود المشتركة مع الجوار

شفق نيوز/ شدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، على أهمية تسلح المفاوض العراقي مع دول الجوار في ملف إعادة ترسيم الحدود على الوثائق والمستندات والأدلة والخرائط.

وكان مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، قد أقام في وقت سابق من يوم الأربعاء، ورشة عمل تخصصية بعنوان، (ترسيم الحدود الجيوسياسية مع دول الجوار) برعاية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وشارك في الندوة خبراء ومسؤولين تنفيذيين في مؤسسات الدولة.

وقُدمت خلال الندوة دراسة عن ملف ترسيم الحدود، من خلال عرض أدلة الإثبات القانونية والفنية في مشكلات الحدود، بالاعتماد على الأدلة الخرائطية التي أدت وظيفة مهمة في تسوية العديد من النزاعات الحدودية والإقليمية.

وخلصت ورشة العمل إلى جملة من المقترحات والتوصيات اللازمة بشأن ملف ترسيم الحدود مع دول الجوار، مع التأكيد على استمرار عقد مثل هكذا ورش متخصصة، خدمة لمصلحة العراق.

وبهذا الخصوص، اكد الأعرجي خلال كلمة له، أهمية "تفعيل اللجان الخاصة بملف إعادة ترسيم الحدود المشتركة مع دول الجوار، بالإضافة إلى تهيئة المتطلبات القانونية والفنية اللازمة لهذا الأمر".

والمفاوض العراقي، بحسب مستشار الأمن القومي، يجب أن "يتسلح ويستعين بكافة الوثائق والمستندات والأدلة والخرائط والقرائن والحقائق والتعامل الجاري والعادات المتبعة، وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تثبت أو تدعم وجود هذه الحقوق".