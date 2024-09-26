العراق يستضيف مؤتمر مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب لعام 2026

شفق نيوز/ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، أن العراق سيستضيف مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب للعام 2026.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، على هامش الأسبوع رفيع المستوى لأعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال حسين في كلمته خلال الاجتماع، إن العراق يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ضحايا الإرهاب ماديًا ومعنويًا، خاصة وأنه من أكثر الدول التي عانت من الأعمال الإرهابية وتبعاتها.

وشدد على التزام الحكومة العراقية بالتعاون الجاد مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه بشكل نهائي، ومنع أي كيان أو نهج يتبنى العنف والإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية.

كما أكد حسين عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية كمقر أو منطلق لأنشطة التنظيمات الإرهابية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

كما أعلن أن العراق سيستضيف مؤتمر المجموعة لعام 2026.