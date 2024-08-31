العراق يرأس مجموعة الـ 77 والصين في الأممِ المتحدة

شفق نيوز/ اختيرتْ جمهوريةُ العراقِ لرئاسةِ مجموعةِ الـ 77 والصين (G77) في الأممِ المتحدةِ للعامِ 2025، وذلك بعدَ اجتماعِ مجموعةِ آسيا والمحيطِ الهادئ الذي عُقدَ لمناقشةِ ترشيحِ العراقِ لهذا المنصب، حسبما أعلنته وزارة الخارجية اليوم السبت.

وألقى القائمُ بأعمالِ الممثليةِ الدائمةِ لجمهوريةِ العراقِ لدى الأممِ المتحدةِ في نيويورك، عبّاس كاظم عبيد، كلمةً أكّدَ فيها رؤيةَ العراقِ لدورِهِ خلالَ رئاستِهِ للمجموعةِ، مسلطاً الضوءَ على المحاورِ الرئيسيةِ للعملِ.

وشدد على التزامِ العراقِ بالمبادئِ الأساسيةِ للمجموعةِ، لا سيّما فيما يتعلّقُ بدعمِ أهدافِ وطموحاتِ الدولِ الناميةِ في تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ،التكنولوجيةِ، والاجتماعيةِ.

كما أكّدَ عبيد، أنَّ العراقَ سيعملُ على توفيرِ جميعِ عناصرِ النجاحِ لهذه الرئاسةِ، التي تُعدُّ الأولى للعراقِ منذُ تأسيسِ المجموعةِ، حيثُ كان العراقُ من الدولِ المؤسسةِ لها قبلَ 60 عامًا.

وفي ختامِ الاجتماعِ، تمَّ اعتمادُ القرارِ بالإجماعِ لدعمِ جمهوريةِ العراقِ لتولّي رئاسةِ مجموعةِ الـ 77 والصين (G77).

يذكر أنَّ مجموعةَ الـ 77 والصين تُعدُّ أكبرَ تجمعٍ للدولِ في الأممِ المتحدةِ، حيثُ تضمُّ في عضويتِها 134 دولةً.