العراق يرفع حالة الجهوزية والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية ويرسل مساعدات لتركيا وسوريا

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، برفع حالة الجهوزية والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية، وقرر ارسال مساعدات عاجلة الى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن عميق المواساة والتضامن مع ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الإثنين، مناطق في إقليم كردستان العراق وجنوب تركيا وشمال سوريا، كما قدّم التعازي باسم العراق حكومة وشعباً لجميع ذوي الضحايا من كل الشعوب الشقيقة والصديقة التي أصابتها آثار الكارثة الإنسانية، ولأبناء شعبنا في إقليم كردستان".

ووجَّه رئيس مجلس الوزراء، "بشكل عاجل، بإرسال عدد من فرق الدفاع المدني، والفرق والمواد الطبية الطارئة والإسعاف الأولي، ومستلزمات للإيواء والإغاثة، فضلاً عن كميات من السلات الغذائية والوقود، للإسهام في تقديم يد العون للضحايا والمتضررين، كما وجّه برفع حالة الجهوزية والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية".

و ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، الى نحو 10 آلاف بين قتيل ومصاب، في حين رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب المساعدة الدولية.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الى "ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال إلى 1014 قتيلا و 7003 مصابين".

ولفتت الى، "انهيار 2824 مبنى في كهرمان ماراش".

كما طلبت السلطات التركية من السكان إخلاء المنازل المتصدعة فوراً.

في السياق، اعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 403 قتلى و 1284 مصاباً.