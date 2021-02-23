العراق يرفع تأشيرة الدخول عن 36 دولة في برنامج "استثنائي"

شفق نيوز/ تطلق الحكومة العراقية برنامجاً "استثنائياً" لرفع تأشيرة سمات الدخول عن عدد من الدول، لدعم حركة الاستثمار والعمل في العراق.

وأبلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز، أن البرنامج من المقرر أن يطلق اليوم الثلاثاء، على أن يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل، ويشمل الدخول إلى العراق عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية عبر منح سمات الدخول السريعة، دعماً لحركة الاستثمار والعمل في العراق.

وبين أن "الدول المشمولة بالبرنامج هي مجموعة الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين)، دول أوروبية بالإضافة إلى فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، اليونان، المجر، أيرلندا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا والسويد، إضافة الى دول اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، كندا، استراليا، وسويسرا" .

واضاف "من المؤمل إضافة دول اخرى لمنح سمات الدخول في المطارات والمنافذ الحدودية العراقية حسب متطلبات الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، مبينا ان جميع الدول سيخضعون الى الإجراءات الصحية الوقائية كافة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية" .