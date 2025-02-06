العراق يرفض مخطط ترامب لإفراغ غزة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة خارجية العراقية، يوم الخميس، رفضها أي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجـير الفلسطينيين.

وأعربت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات العـدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان، معتبرة أن "مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه ووطنه".

وأوضحت، أن "العراق، بموقفه الثابت والمبدئي، يرفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، سواء عبر التهجير القسري أو عبر أي وسائل أخرى"، لافتة إلى أن "هذه الدعوات تشكل خطرا جسيما على استقرار المنطقة وتؤجج الصراع".

ودعت وزارة الخارجية "المجتمع الدولي إلى تحمل مسـؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والعمل على حماية حقوقهم المشروعة في العيش بأمان وكرامة على أرضهم".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرح فكرة تحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد تهجير سكانه إلى دول أخرى، فيما قوبلت هذه الفكرة بموجة من الانتقادات الحادة من مختلف الأطراف الدولية.

وكشف ترامب بمؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، عزم بلاده السيطرة على قطاع غزة بعد ترحيل سكانه إلى دول أخرى، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع.

فيما رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أنه لا يوجد خطأ في فكرة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وقال: "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".