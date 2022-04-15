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العراق يرفض لغة العنف الإسرائيلية: تنبئ بمزيد من الاحتقان والتوتر

Category: سیاسة

Date: 2022-04-15T18:44:51+0000
العراق يرفض لغة العنف الإسرائيلية: تنبئ بمزيد من الاحتقان والتوتر

شفق نيوز / اكدت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، رفضها الممارسات الإسرائيلية و"ارتفاع وتيرة العنف" ضد الفلسطينيين، وفيما رفضت دعوات اقتحام المقدسات، أكدت أن "لغة العنف" تنبئ بمزيد من "الاحتقان وتكرس التوتر".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "العراق يعربُ عن إدانته الشديدة لما تشهده الأراضي الفلسطينيّة من ارتفاع وتيرة العنف واتساع لنطاق عمليات القوات الاحتلال الإسرائيليّة في عدد من المدن والقرى الفلسطينيّة، وما صاحبها من استخدام مفرطٍ للعنف ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات".

وأضافت الخارجية العراقية "نؤكَّد رفض العراق لأي تحريض، بما في ذلك الدعوات المُدانة باقتحام المقدسات، كمسجدي الأقصى والصخرة، وغيرهما". وتابع بيان الخارجية "فيما ندعو إلى ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، فإن العراق يعرب عن انحيازه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطينيّ وحقه باسترجاع كافة حقوقه".

وأوضح البيان إن "لغة العنف التي تنتهجها إسرائيل تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتُكرّس مناخ التوتر، والذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".

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