العراق يرفض اقتحام إسرائيل لباحة المسجد الأقصى ويوجه رسالة إلى المجتمع الدولي

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، رفضها اقتحام القوات الاسرائيلية لباحة المسجد الاقصى ودعت المجتمع الدولي، إلى ردع هذه الاعمال.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، "يرفض العراق حكومة وشعباً، ما قامت به زمر الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام لباحة المسجد الأقصى في القدس الشريف، قلب فلسطين المحتلة، ليلة أمس الثلاثاء، وما رافق ذلك من اعتداء همجي متوحش على المصلّين المعتكفين العزّل، وهم يؤدون صلواتهم ويحيون ليالي رمضان المبارك".

ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي، إلى "ردع هذه الأعمال الشائنة، التي لا تقيم وزناً لدين أو حرمة لمسجد، أو اعتباراً للناس العزّل، وأن يكون للمنظمات الدولية موقف واضح بشأن هذه الانتهاكات السافرة، والانتقامية من الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكدت ان "العدوان لا يُسقط الحقوق، بل يثبتها ويُبرزها، وطالما أكد العراق وقوفه مع الحق الفلسطيني المطلق في دولته الكريمة الحرّة، وعلى حقه المقدس في تقرير المصير".

وفجر اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، المسجد الأقصى بالقدس وهاجمت المصلين فيه، مما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن "سبع فلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات خارج أسوار المسجد الأقصى".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإن الشرطة الإسرائيلية أوقفت أكثر من 400 مصل خلال اقتحام الأقصى.

واستيقظ الفلسطينيون اليوم الأربعاء، على وقع قصف شنته مقاتلات حربية إسرائيلية، استهدفت مواقع عدة في قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر على إسرائيل، في أعقاب توتر في المسجد الأقصى إثر تعرضه للاقتحام من جانب الشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي أثار إدانات عربية واستنكار واسع.