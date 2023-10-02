العراق يرسل وجبة ثانية من مصابي "فاجعة الحمدانية" الى الخارج لتلقي العلاج

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، ارسال 8 أشخاص ضمن الوجبة الثانية من مصابي حادث قضاء الحمدانية الى خارج العراق، فيما سخرت وزارة الدفاع طائرات القوة الجوية لنقلهم من أجل تلقي العلاج اللازم.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، جرى مساء اليوم الاثنين، نقل الوجبة الثالثة من المواطنين الذين أُصيبوا جرّاء حادث الحريق الأليم، الذي وقع في قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج خارج العراق، والبالغ عددهم (8) مصابين، من محافظات نينوى ودهوك وأربيل مع مرافقيهم، يصاحبهم فريق طبي تخصصي، ليصبح العدد الكلي (20) مصاباً، نُقلوا ليتلقوا العلاج خارج البلد".

من جهتها قالت وزارة الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "طائرات القوة الجوية باشرت، بنقل هذه الوجبة من مصابي الحادثة أعلاه، والذين تعرضوا إلى إصابات بليغة من العراق إلى مطار إسطنبول في تركيا، بغية نقلهم بعدها إلى المستشفيات التركية لغرض تلقي العلاج اللازم".

وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة وإشراف وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، الذي أوعز بتسخير جهود كافة القطعات العسكرية ضمن قاطع المسؤولية لتقديم الخدمات والمساعدة لضحايا حادثة الحمدانية".