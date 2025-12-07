العراق يرد على تصريحات المبعوث الأميركي: خيارات الشعب محترمة والديمقراطية والنظام الاتحادي مساران راسخان

شفق نيوز- الدوحة

أبلغ وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بالشأن السوري توماس باراك، استغراب الحكومة العراقية من تصريحاته الأخيرة بشأن الوضع الداخلي، في حين رد باراك بالتأكيد أن الإدارة الأميركية تنظر بعين الاحترام إلى التجربة العراقية.

وجاء في بيان للخارجية العراقية ورد وكالة شفق نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين عبّر عن استغراب الحكومة العراقية من التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي بشأن الوضع الداخلي في العراق"، موضحاً أنّه "كان من المهم توضيح الرؤية بشكل آخر وبما يعكس حقيقة ما تحقق في العراق من تطور سياسي واستقرار نسبي".

وشدد حسين وفقاً للبيان، على أن "خيارات الشعب العراقي تُحترم ،وأنّ الديمقراطية والنظامَ الاتحاديَّ مثبتان في الدستور، وباتا مساراً راسخاً لا بديلَ عنهما رغم التحديات".

تصريحات حسين جاءت خلال لقائه باراك، على هامش أعمال منتدى الدوحة، حيث استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء، المراحل التي مرّ بها العراق وصولاً إلى ترسيخ نهجه الديمقراطي بعد عام 2003، وما رافق هذه التحولات من تحديات معقّدة، مؤكداً وفق بيان الوزارة، أن العراق لا يزال متمسكاً بخياره الديمقراطي وبناء مؤسساته، ونبذ أي شكل من أشكال الدكتاتورية التي عانى منها لعقود طويلة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى التحديات التي تواجه سوريا، والجهود المبذولة على صعيد المسار السياسي، ودور المبعوث الأميركي في هذا الملف.

وأكد الوزير، وفق البيان، أهمية التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيداً "بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي"

كما شدّد على ضرورة تمثيل جميع مكوّنات الشعب السوري في العملية السياسية، وبدء حوار وطني شامل، مع تأكيد استعداد الحكومة العراقية لتقديم الدعم والمشورة والاستفادة من التجربة العراقية في التعامل مع الأزمات السياسية والأمنية.

من جانبه، قدّم باراك شكره وامتنانه لوزير الخارجية، على الرؤية التاريخية والسياسية التي استعرضها بشأن العراق وما شهده قبل عام 2003، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تنظر بعين الاحترام إلى التجربة العراقية وإن ما صرح به يخص جانب التجربة الأميركية في العراق.

كما تطرّق المبعوث الأميركي إلى الوضع الراهن في سوريا، مشدداً على أهمية التعامل بعدالة مع جميع المكوّنات السورية ودعم الجهود الساعية إلى إيجاد حلّول للوضع وهذا امر يعود إلى الشعب السوري.

وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، انتقد في وقت سابق، السياسات التي انتهجتها الإدارات الأميركية السابقة في العراق، محذراً من إمكانية تحوّل المشهد في العراق إلى التقسيم وخلق جمهوريات فيدرالية.

وقال باراك في مقابلة مع صحيفة "ذي ناشيونال"، إن "إيران تقدّمت وملأت الفراغ في العراق، لأننا صنعنا هيكلاً جنونياً جعل الجماعات المسلحة تمتلك نفوذاً يفوق نفوذ البرلمان"، معتبراً العراق "مثالاً واضحاً على الأخطاء التي لا يجب أن تكررها الولايات المتحدة".

وأضاف ان "واشنطن أنفقت الملايين، وأمضت 20 عاماً دون نتيجة تذكر"، منوّهاً أنها "لا تستطيع حلّ هذه المشكلة".