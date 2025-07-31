العراق يرحب بإعلان دول صديقة الاعتراف بفلسطين

شفق نيوز- بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، ترحيبها بإعلانات عدد من الدول بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

وذكرت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تعرب عن ترحيبها بإعلانات عدد من الدول الصديقة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، وفي مقدمتها فرنسا، وكندا، ومالطا، والمملكة المتحدة، إضافة إلى البرتغال التي أعلنت بدء الإجراءات الرسمية بهذا الشأن خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل".

واعتبرت أن "هذه الخطوات تمثل دعماً مهماً للمسار الدولي الهادف إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتُمهد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".