العراق يرحب بإعلان اللجنة الليبيَّة المُشترَكة

شفق نيوز/ رحبت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، يوم الجمعة، بإعلان اللجنة الليبيَّة المُشترَكة، معربة عن أملها بالتوصل الى توافقات بشأن قانون الانتخابات.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "ترحب بإعلان اللجنة الليبيَّة المُشترَكة المكلفـة مـن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6)، يوم الأربعاء المُوافِق 2023/6/7، في مدينة بوزنيقة المغربيَّة، عـن توافـق أعضـائها بشأن القـوانين الناظمة للانتخابات الرئاسيَّة والبرلمانيَّة في ليبيا".

واشادت الخارجية العراقية بـ"الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربيَّة من أجل إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات، وأتاحت الفرصة للأحزاب السياسيَّة من أجل الاضطلاع بدور أساسيّ في العمليَّة الانتخابيَّة".

واعربت عن أملها في أنَّ "تسهم هذه التوافقات في الدفع بعمليَّة التسويّة السياسيَّة في ليبيا قدماً بمـا يـخـدم آمال وطموحات الشعب الليبيّ الشقيق".