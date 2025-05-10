العراق يرحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، عن ترحيب جمهورية العراق بقرار وقف إطلاق النار بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان، معتبرةً إياه بادرة إيجابية تعبّر عن التزام الطرفين بنهج الحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات.

وأكدت الوزارة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن هذا القرار يمثل خطوة حكيمة نحو تهدئة التوترات في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الثقة المتبادلة وبناء جسور التفاهم والتقارب. كما ثمّنت الجهود التي بذلت في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وشددت وزارة الخارجية على أن الحلول الدائمة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التفاوض البنّاء والالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأعربت عن أملها في أن تترجم هذه المبادرة إلى خطوات عملية تعزز التعاون الإقليمي وتكرّس مبادئ التعايش السلمي، بما يجنّب شعبي البلدين الصديقين ويلات النزاعات وتداعياتها، ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للمنطقة بأسرها.