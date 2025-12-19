العراق يرحب بقرار إيطاليا بشأن مراجعة إرشادات السفر إلى بغداد

شفق نيوز- بغداد

رحتب وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الجمعة، بقرار الحكومة الإيطالية بشأن مراجعة إرشادات السفر لمواطنيها الراغبين بالتوجه إلى العراق.

وقال الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرار روما بإجراء مراجعة جزئية لإرشادات السفر الخاصة بالمواطنين الإيطاليين الراغبين بزيارة جمهورية العراق، يأتي في ضوء التطورات الأمنية الإيجابية التي تشهدها المدن العراقية.

وأكدت أن هذا القرار يجسد تقييماً موضوعياً للتحسن الملحوظ في الوضع الأمني، ويسهم في تعزيز الثقة الدولية، ويدعم آفاق التعاون الثنائي في المجالات السياحية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن تشجيع حركة الزيارات والتبادل بين البلدين الصديقين.

وأشارت إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي عقب زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى العاصمة الإيطالية روما، وما رافقها من مباحثات بناءة مع نظيره الإيطالي، تناولت مجمل العلاقات الثنائية، وأكدت أهمية تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في ما يتعلق بتقييم الأوضاع الأمنية وتسهيل حركة السفر بين البلدين.

وتجدد وزارة الخارجية التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين بما يعزز الاستقرار، ويرسخ مكانة العراق كوجهة آمنة للزائرين.