العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة

شفق نيوز/ رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورحب الوزارة أيضا في بيان اليوم، بما تضمنه القرار من دعم الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، مشروع قرار أمريكيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع حماس إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل.

بدورها رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمضمون قرار مجلس الأمن الدولي من تأكيد على وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه بشكل كامل.