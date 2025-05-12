العراق يرحب بقرار "حزب العمال الكوردستاني" بحل نفسه ووقف الصراع المسلح

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الإثنين، عن ترحيبها بقرار حزب العمال الكوردستاني، القاضي بحل نفسه وتسليم سلاحه، مؤكدة أنه سيساهم باستقرار العراق والمنطقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب جمهورية العراق بقرار حزب العمال الكوردستاني حلّ نفسه، ووقف الصراع المسلح، والتخلي عن السلاح، وتعدّها خطوة إيجابية ومهمة تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وأضافت أن "هذا الإعلان يُمثّل فرصة حقيقية لدفع جهود السلام قُدماً وإنهاء النزاعات الممتدة التي ألقت بظلالها على شعوب المنطقة لعقود، كما يشكّل هذا التطور مدخلاً طبيعياً لإعادة النظر في الذرائع والمبررات التي طالما استُخدمت لتبرير وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية".

وتابعت أن "الوزارة تؤكد دعمها لكل المساعي التي من شأنها ترسيخ السلم والاستقرار، وتشدد على أهمية معالجة التحديات الأمنية من خلال الحوار والتفاهم بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية".