العراق يرحب بعودة العلاقات بين قطر والبحرين

شفق نيوز/ أعلن العراق عن ترحيبه بعودة العلاقات بين دولة قطر ومملكة البحرين بعد قطيعة دامت لعدة سنوات.

وذكرت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انها ترحب "بالإتفاق الذي تمَّ بين مملكة البحرين ودولة قطر، بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسيَّة للعام 1961م".

وأكدت الوزارة أنَّ "هذا الإتفاق يعزز الإستقرار والأمن الإقليميين في المنطقة بصورة عامة ولمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة بشكل خاص".

وأقرت لجنة المتابعة القطرية- البحرينية خلال اجتماعها الثاني، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت مملكة البحرين، أعلنت في 5 يونيو/ حزيران عام 2017، قطع العلاقات مع قطر، "بسبب إصرارها على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية حينها.