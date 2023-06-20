العراق يرحب بعودة التمثيل الدبلوماسيّ بين قطر والإمارات

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، يوم الثلاثاء، عن ترحيبها بإعادة التمثيل الدبلوماسيّ بين دولة قطر ودولة الإمارات العربيَّة المتحدة.

وأشادت الوزارة في بيان اليوم، "بهذه الخطوة التي وصفتها بـ"الإيجابيَّة على مسار دعم العمل العربيّ المُشترَك وترسيخ وحدة صفِّه".

وأكد البيان دعم العراق "الجُهُود الراميَّة إلى تعزيز العلاقات العربيَّة على مُختلِف المُستويات، وحماية مصالح الشعوب العربيَّة".

وأعلنت الخارجية القطرية، أمس الاثنين، أن قطر ودولة الإمارات قررا إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي "انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائيةّ".

وقالت الوزارة في بيان، إنه سيتم استئناف عمل سفارة دولة قطر في أبو ظبي، وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، ابتداءً من، الاثنين.

وشهدت العلاقات بين البلدين الخليجيين تحسنا واضحا منذ اتفاقية العلا عام 2021 التي أنهت 3 سنوات من القطيعة بين قطر وجيرانها.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضوا حظرا دبلوماسيا وتجاريا على قطر، وعلقت حركة السفر معها في منتصف عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب من جهتها نفت قطر ذلك وقالت إن الحظر يهدف إلى النيل من سيادتها.