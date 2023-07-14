العراق يرحب ببيان قمة دول جوار السودان ويحث على تشكيل حكومة تحقق تطلعات شعبه

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، يوم الجمعة، عن ترحيبها بالبيان الختاميّ الصادر عن قمة دول جوار السودان، التي عُقدت يوم امس الخميس.

وجددت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، دعوة العراق للمجتمع الدوليّ لدعم المبادرات الراميَّة إلى التوصل لحل سياسيّ دائم، وتشكيل حكومة سودانيَّة تحقق تطلعات الشعب السودانيّ الشقيق".

وأكدت الوزارة "موقف العراق الداعيّ إلى ضرورة وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخليَّة، والتعامل مع الأزمة السودانيَّة باعتبارها شأناً داخلياً سودانياً، تجنباً لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين وتعريض أرواح المدنيين للخطر".