العراق يرحب بالاعتراف المتزايد بدولة فلسطين: خطوة نحو العدالة

شفق نيوز- بغداد

رحبت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، بإعلان كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، داعية دول العالم إلى أن تحذو حذو هذه الدول لنيل فلسطين كامل حقوقها المشروعة.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تعرب عن ترحيب جمهورية العراق بإعلان كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وتعد هذه الخطوة تطوراً مهماً في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإسناد نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف".

وأضافت "وإذ يعبّر العراق عن تقديره العالي لهذا الموقف المسؤول والشجاع من هذه الدول، فإنه يؤكد أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الدولية".

وتابع البيان "كما تجدد الوزارة موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وتدعو جميع دول العالم إلى أن تحذو حذو المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال، والإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين وتمكينها من نيل كامل حقوقها المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية".

وكانت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال اعترفت أمس الأحد رسمياً بدولة فلسطين، مما أثار غضباً وتنديداً داخل إسرائيل حيث توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد على هذه الخطوة بعد عودته من زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

يُشار إلى أن 9 دول أكدت رسمياً أنها ستعترف بدولة فلسطينية قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وسان مارينو. أما البرتغال فستعلن موعد اعترافها في وقت لاحق.

وبانتهاء جلسة الجمعية العامة، ستحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة، من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة.

ومع اعتراف بريطانيا وفرنسا ستحظى فلسطين قريباً بدعم 4 من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، إذ تعترف كل من الصين وروسيا بدولة فلسطين منذ عام 1988.