العراق يرحب باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان ويشيد بدور أمريكا

شفق نيوز– بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، عن ترحيبها بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكرت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها تجدد أملها في أن يسهم هذا الاتفاق بتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في منطقة القوقاز، وينعكس إيجاباً على الشعبين الصديقين.

وأشادت الوزارة، بحسب البيان، بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في تسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق، وتؤكد دعم العراق لجميع المساعي الرامية إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، بما يضمن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ويعزز الأمن والتنمية الإقليمية.

هذا ووقع زعماء الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان، دونالد ترامب ونيكول باشينيان وإلهام علييف، أمس الجمعة 8 آب/ أغسطس الجاري إعلاناً مشتركاً في واشنطن بشأن التسوية السلمية للنزاع بين يريفان وباكو.

وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، فتح العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين، واحترام سيادة كل منهما. كما أُعلن عن "مبادرة ترامب للسلام والازدهار الدوليين" التي تهدف إلى تسهيل الحوار وبناء علاقات اقتصادية وتعاون في مجالات مثل الطاقة والتكنولوجيا.