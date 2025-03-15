العراق يرحب باتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وارمينيا

شفق نيوز/ رحبت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، بالتوصل إلى اتفاق "سلام تاريخي" بين دولتي أذربيجان وأرمينيا.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز، معبرة عن أملها بأن يسهم هذا الاتفاق في بناء مستقبل أفضل للشعبين.

كما وثمّنت الخارجية العراقية، الجهود الدبلوماسية التي ساهمت بتحقيق هذا الانجاز الذي وصفته بـ"المهم".

وأعربت عن أملها أيضا أن يكون هذا الاتفاق بداية لعهد جديد من العلاقات الودية والتعاون المثمر بين الدولتين، ويعزز فرص التعايش السلمي والتنمية المستدامة في المنطقة.